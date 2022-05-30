Певица умеет посмеяться над собой.

Украинская певица Слава Каминская обнародовала в своих социальных сетях забавный снимок, который повеселил ее поклонников.

Так, экс-солистка "НеАнгелов" предстала в прозрачном сексуальном боди, а в руках держала две таблички с надписями "С пробегом" и "Новинка".

"Хочу так же гнать. Хочу быть свободной в своем любимом городе", подписала фото Каминская и призналась в любви Киеву.

Поклонники с юмором восприняли новый снимок Каминской и незамедлительно оставили комментарии под ее постом.

"А сейчас еще и с "нулевой растаможкой"", "Сильная, вольная, без комплексов и всякой лабуды в голове", "Как всегда, невероятная", "Наш девиз", - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, ранее Слава Каминская пожаловалась на то, что кто-то из недображелателей разместил ее анкету на сайте эскорт-услуг, добавив ее фотографию в купальнике.

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