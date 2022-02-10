Для кадра певица позирует в черном коротком парике с челкой.

Украинская певица MARUV, которая часто ездит с концертами в Россию, порадовала фанатов кадрами из новой фотосессии.

Снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

"Сказочные фоточки от сладкой красоточки", - подписала фото артистка.

Для кадра певица позирует в черном коротком парике с челкой, черном закрытом комбинезоне и золотом корсете с голубыми вставками поверх него. Глаза артистки подведены глубоким синим цветом в тон корсету.

"Так вот, как выглядит женщина, за ночь с которой египетские мужчины были готовы отдать жизнь", "Ксена Принцесса-воин", "Ух ты! Вот это эстетика! Что ни образ, то удивление! Всегда незабываемая и неповторимая!", "Само совершенство!", "Это уровень", - восхитились фанаты певицы.

Напомним, ранее скандальная MARUV объяснила, что именно "тянет" ее выступать в России.

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