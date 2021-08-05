Певица поразила сеть своими формами и похвасталась отдыхом.

Пышнотелая солистка группы KAZKA (Александра Зарицкая) отпраздновала свой день рождения и показала аппетитные ягодицы. Артистка поразила сеть фигурой в обтягивающих лосинах, для фото она выбрала максимально "сочную" позу.

Свое фото Зарицкая опубликовала в Instagram.

3 августа певице исполнилось 29 лет, она устроила для себя маленький отпуск и отдыхает на природе. Солистка группы не рассказывает, где именно она проводит время, однако охотно делится живописными кадрами.

На новом фото Зарицкая позирует у водопада. Она соблазнительно выгнулась перед камерой и повернулась к объективу ягодицами. Солистка группы KAZKA имеет подтянутые формы и заметно похудела, что заметили фанаты.

"Сладенькая", "какие формы", "ты секси", "какие ягодицы, просто вау", - написали в комментариях поклонники, которых поразила фигура Зарицкой.

"Вошла в новый год. Благодарна тем, кто шагает рядом! Благодарна тем, кто присоединится в скором времени! Я не могу дождаться, чтобы увидеть, куда нас эта дорога приведет. Ко дню рождения я пожелала только одного: чтобы все мои люди были здоровы и счастливы. Целую, обнимаю вас и благодарю за поздравления! Не обижайтесь, если не ответила. У меня все-таки мини-отпуск", - написала певица под соблазнительным фото.

Уже совсем скоро солистка группы KAZKA выйдет на паркет танцевального шоу "Танцы со звездами".

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Автор: Иван Бойко