Зарицкая заявила, что поддерживает прайды и квир-людей.

Солистка популярной группы KAZKA назвала себя квир-человеком и сказала, что поддерживает ЛГБТ-прайды.

Об этом она сказала в программе "Светская жизнь".

"Я отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства и квир-людей. Я сама себя считаю квиром. Вообще, квир-люди — люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо", - сказала звезда.

К слову, квир - это собирательный термин, используемый для обозначения человека, относящегося к сексуальным меньшинствам, то есть того, чья сексуальность отличается от общественного большинства.

Читайте такжеИзвестный украинский певец совершил каминг-аут в прямом эфире: опубликовано видео

Также певица рассказала, что о бисексуальности MELOVIN она знала еще задолго до того, как он публично в этом признался. Зарицкая считает его смелым человеком, и чем больше будет таких людей, тем быстрее другим станет понятно, что это нормально.

"Конечно, я знала об этом, его бисексуальности, и я знала, что он сделает такой шаг. Я помню, он думал, как это сделать. И именно без слов, как мы все видели. Я знаю, что многие люди всю жизнь не могут рассказать родителям, никому. MELOVIN - очень смелый человек. Чем больше таких смелых людей, тем быстрее мы покажем, что это нормально", - рассказала Зарицкая.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич