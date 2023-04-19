Он рассказал, что снял это видео еще несколько лет назад.

На Пасху в сети появилось видео, на котором мужчина в рясе выплясывал возле церкви. За три дня оно набрало более 10 миллионов просмотров. В комментариях не обошлось без критики, мужчину обвиняли в том, что у него якобы нет "ничего святого".

Журналисты ТСН выяснили, что видео было сделано возле храма в селе Святопетровское, под Киевом. В нем уже более 20 лет правит отец Михаил.

Он рассказал, что на Пасху спокойно завершал литургию, когда к нему подошла регент хора. Она показала ему видео с мужчиной, танцующим в рясе возле церкви. Отец Михаил несколько раз пересмотрел танец и узнал "священника". Это был актер, который несколько лет назад снимался в кино, одну из сцен записывали как раз возле храма.

Главным героем вирусного видео оказался брутальный байкер Ашот. Он ласково называет свой мотоцикл "Валей", носит шлем с портретом Шевченко, а также занимается организацией мотофестивалей "Тарасова гора".

Мужчина рассказал, что слава пришла к нему неожиданно. Он неудачно запостил видео в TikTok. Мужчина хотел добавить в описание объяснение о том, что видео с танцами было сделано во время съемок. Впрочем, не успел. Танцы "священника" быстро начали собирать просмотры. Мужчина писал в комментариях, что он не батюшка, а актер, однако было уже поздно.

Мем "Скоро вже буде Паска" - с чего все началось

"Скоро вже буде Паска. Так що заказуйте м'яска, сардельки та ковбаску", - видео с такими словами от маленького мальчика покорило сеть в начале апреля. 5-летний Матвей впоследствии дал первое интервью, его родители рассказали, как мальчик случайно стал звездой.

Кроме этого, маленький "предприниматель" рассказал, что в будущем хочет стать фермером. Мальчик хочет, чтобы закончилась война и уже мечтает, как будет жить дальше.

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