Девушка сделала пост о восприятии каких-либо ограничений.

Косметолог Марина, которая принимает участие в шоу "Холостяк", блеснула своим телом в откровенной фотосессии. Судя по геолокации, снимки были сделаны на побережье Малибу. Позирует девушка в коротких белых шортах и синей джинсовой рубашке. На некоторых кадрах видно, что под рубашкой у нее ничего нет.

В описании под серией привлекательных фото Марина подняла тему роли ограничений и страхов в жизни человека.

"Каждый из нас имеет ограничения, окутан какими-то страхами, рамками нормальности, навязанными обществом. Я не скрою, я тоже имею такие. Но я не выражаю ненависть к людям, которые отличаются от меня. Знаете какую я аналогию провела? Человек, который упрекает другого, пытается осадить, обсмеять, озвучить свое "всем драгоценное" мнение... окутан жесткими ограничениями. Он настолько сильно сам боится осуждения, что может даже и не живет свою жизнь. Если копнуть, то по сути все его выборы в жизни проходили через призму оценки общества, семьи и друзей. Такому человеку настолько невыносимо переживать осуждения других, что проще подстраиваться, что бы его выбор одобрили", - написала косметолог.

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Марина в шоу "Холостяк": интересное

В проекте девушка проявила себя как инициативная и активная. У нее с главным героем Алексом Топольским всегда интересные и обсуждаемые свидания. Например, в одном из выпусков они отправились в замок, где остались ночевать вдвоем. Марина вела себя настолько уверенно и напористо, что дело едва не дошло до близости, но Топольский решил, что для этого еще рано.

Также недавно был скандал с тем, что во время церемонии раз Марину назвали "бычкой" из-за ее поведения. Девушку это очень задело, однако Топольский ее поддержал.

Напомним, Марина из "Холостяка-12" показала, как "перекроила" лицо.

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