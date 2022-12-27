Девушка не скрывает, что обращалась к пластическому хирургу.

Косметолог Марина, которая вместе с другими девушками борется за сердце "Холостяка" Алекса Топольского, показала, как "перекроила" лицо. За несколько лет девушка очень изменилась.

На своей странице в Instagram Марина подробно рассказала, что именно она делала со своим лицом. Девушка изменила форму носа, однако на это ей пришлось пойти не ради красоты.

"Я сделала риносептопластику, потому что мне было очень трудно дышать. Я не понимала , почему у меня всегда заложен нос, я часто просыпалась ночью из-за этого. У меня появилась зависимость от капель, без них я не могла заснуть", - написала Марина.

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Поэтому она обратилась к хирургу, который посоветовал ей делать септопластику. Марина решила не только исправить искривление, а еще и немного изменить форму носа. Результатом она довольна.

Кроме "пластики" носа, Марина делала и продолжает делать "уколы красоты". Она призналась, что сама себе колит губы, раз в году она делает ботокс.

Комментаторы были поражены трансформацией Марины. Однако не все одобрили то, что девушка изменила внешность.

"Вообще два разных человека. Зачем так комплексовать?", "До" было лучше", "Переделывают себя, а потом дети на соседку похожи", "Я в шоке, все испортила, какая красота была", "Холостяк не видел тебя настоящую,а эту маску", - пишут пользователи.

Марина из "Холостяка-12": что о ней известно

Марина - из Харьковской области, она не скрывает, что родилась не в большом городе, а в селе. Девушка гордится тем, чего она успела достичь. На проекте "Холостяк" Марина нередко ссорится с девушками. Ранее участница проекта уже показывала, как выглядела до похудения и маммопластики.

Она уже несколько раз ходила на свидания и целовалась с Алексом Топольским. В 9 выпуске романтического реалити "Холостяк-12" Марина была на групповом свидании, вместе с ней на встречу к Топольскому пошли Вика Варлей и модель Катя.

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