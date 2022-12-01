Недавно именитый модный дом шокировал рекламой с детьми и фетиш-аксессуарами.

Модный дом Balenciaga мощно оскандалился с недавней рекламой. На официальной странице они опубликовали детские сумки в БДСМ-стиле. В фотосессии были задействованы дети, которые держат сумки в виде плюшевых зверушек в гартерах, кожаных ошейниках в майках-сетках и стрингах.

Это вызвало бурную реакцию со стороны пользователей и поклонников бренда. Компанию обвинили в поддержке педофилии и детского порно.

Сейчас в сети начали активно делиться видео, как люди жгут и режут одежду, обувь и аксессуары от Balenciaga в знак протеста.

Видео дня

После волны недовольства от публики одна из главных амбассадоров бренда Balenciaga Ким Кардашьян высказала свою позицию по этому поводу. Вот что она написала в Twitter:

"Как мать четверых детей, я была потрясена тревожными снимками. Безопасность детей должна соблюдаться с максимальным вниманием, и любые попытки нормализовать жестокое обращение любого рода с детьми не должны иметь места в нашем обществе. Точка".

В модном доме Balenciaga признали свою вину и удалили пост со скандальными фотографиями. Представители бренда заверили, что теперь будут более избирательно относиться к публикуемому контенту. Также они обвинили в данной ситуации компанию, которая отвечала за продакшн.

Напомним, Никитюк накинулась на бренд Dolce & Gabbana из-за сотрудничества с Киркоровым.

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