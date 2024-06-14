У журналиста трое взрослых сыновей.

Известный украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон откровенно рассказал о своих детях. В частности, ведущий признался, где во время полномасштабного вторжения находятся его совершеннолетние сыновья.

Журналист рассказал, что его сыновья - 23-летний Лев, 29-летний Дмитрий и 32-летний Ростислав - сейчас проживают за границей. Более того, Гордон говорит, что мужчины родились не в Украине и являются гражданами других государств. Двое из потомков журналиста развивают карьеру в Америке, а третий - в Европе

"Трое сыновей сейчас за границей. Они выехали туда не после войны. Двое сыновей живут в США, один - гражданин США, он там родился, другой родился в Праге, живет в США. Они американцы, живут там 10 или 11 лет. Один - прекрасный композитор, другой в бизнесе. Еще один сын живет в Европе и тоже уехал не после войны. Он вообще не пригоден к службе в армии, если об этом говорится", - отметил Дмитрий.

Стоит указать, что интервьюер был трижды женат. Всего у него семеро детей. Правда, существуют слухи, что у Гордона есть и внебрачные дети. Сам журналист часто иронизировал на эту тему, однако официально этого не подтверждал.

Сыновья Дмитрия и дочь Елизавета от его предыдущих браков. После женитьбы с нынешней женой - журналисткой Алесей Бацман - у пары родилось еще три дочери - 12-летняя Санта, 8-летняя Алиса и 5-летняя Лиана.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон чудом остался жив во время обстрела Киева. Он оказался в эпицентре событий.

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