"Родное слово услышали во всем мире", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на победу украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022.

"Родное слово услышали во всем мире. Украинская группа Kalush Orchestra победила в песенном конкурсе Евровидение в Турине! Поздравляем вас, ребята, со всей страной! Сегодняшняя победа важна для украинцев, ведь каждый такой успех вдохновляет и дает нам веру в еще одну победу, которую мы обязательно скоро одержим. Слава Украине", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее на победу группы Kalush Orchestra отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный", - подчеркнул Зеленский.

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