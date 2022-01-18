Известный американский актер Брэдли Купер рассказал, как однажды ему пришлось провести шесть часов подряд голым в ванной на съемках нового фильма "Аллея кошмаров".
Запись разговора с артистом опубликована на странице подкаста The Business от радиостанции NPR.
Купер признался, что сильно нервничал из-за съемок этой сцены, так как до этого ему не приходилось сниматься полностью обнаженным.
"Я до сих пор помню тот день, когда я просто шесть часов был голым перед командой, и это был первый рабочий день Тони Коллетт. Она была удивлена. Это было довольно тяжело", – вспомнил актер.
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Режиссером ленты выступил Гильермо дель Торо.
Кроме Купера, в картине снялись Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо и Рон Перлман.
Премьера фильма "Аллея кошмаров" запланирована на конец января.
Сюжет. Главный герой фильма, аферист Стэнтон Карлайл делает вид, что умеет общаться с мертвыми. Он объединяется с психотерапевтом Лилит Риттер, чтобы обманывать состоятельных клиентов.