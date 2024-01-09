Мужчина теперь полностью свободен.

Украинский ведущий Никита Добрынин сейчас снова холостяк. Он официально развелся с блогершой Дашей Квитковой в 2023 году. Однако недавно он рассказал в интервью программе "Ближе к звездам", до сих пор ли они с бывшей повенчаны. Оказалось, что нет.

"Наш священник объяснил, что когда мы официально решили быть не вместе, то и наш брак на небе тоже "не вместе", - сказал Никита.

По словам Добрынина, процедура расторжения церковного брака простая. Они с Квитковой пришли к священнику, объяснили ситуацию и подписали определенные документы, ведь венчание регистрируется в специальной книге.

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Ранее ведущий отмечал, что не жалеет о венчании. Тогда это был эмоциональный шаг, но ему хотелось стать еще ближе с Дашей. Однако это не сохранило их брака.

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились на шоу "Холостяк". Вскоре пара сыграла роскошную свадьбу. Однако в прошлом году заявили о своем разводе. У них родился сын Лев, которому сейчас 2 года.

Кстати, мужчина говорил, что не прочь начать новые отношения. Недавно в сети он засветил вероятную возлюбленную, с которой был в ресторане.

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