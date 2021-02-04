Церемония прощания проходит в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

В Киеве прощаются с известным режиссером Сергеем Проскурней, о смерти которого стало известно 1 февраля.

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Об этом говорится в ТСН.12.00.

Проститься с ним пришли известные музыканты, актеры и певцы.

"После его смерти СМИ взорвались о том, что умер выдающийся режиссер, украинец. Так жаль, что у нас начинают ценить уже после смерти, а не при жизни", - заявила певица Анжелика Рудницкая.

Что известно о Сергее Проскурни:

Режиссер умер в возрасте 63 лет

Причина смерти пока не называется

Сергей Проскурня был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета, работал главным режиссером Черкасского драмтеатра. Также он был креативным директором "Евровидения-2017"

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Автор: УНИАН