Сергей Проскурня умер / фото УНИАН
В Киеве прощаются с известным режиссером Сергеем Проскурней, о смерти которого стало известно 1 февраля.
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Об этом говорится в ТСН.12.00.
Проститься с ним пришли известные музыканты, актеры и певцы.
"После его смерти СМИ взорвались о том, что умер выдающийся режиссер, украинец. Так жаль, что у нас начинают ценить уже после смерти, а не при жизни", - заявила певица Анжелика Рудницкая.
Что известно о Сергее Проскурни:
- Режиссер умер в возрасте 63 лет
- Причина смерти пока не называется
- Сергей Проскурня был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета, работал главным режиссером Черкасского драмтеатра. Также он был креативным директором "Евровидения-2017"
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