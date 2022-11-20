Недавно Светлана Лобода, которая последние годы жила и работала в РФ, выпустила песню на украинском языке.

Украинская знаменитость Анастасия Приходько прокомментировала заявление Светланы Лободы, где та сказала, что считает себя украинской певицей. Лобода подчеркнула, что быть украинской звездой - это "стать на сторону света". Приходько в своем комментарии отметила, что у Лободы могут быть психологические расстройства. Вот что написала Анастасия:

"Умерьте эту женщину кто-нибудь. У нее скачет биполярочка. Раздвоение личности, серьезные психологические отклонения".

Это уже не первый упрек Приходько в сторону Лободы. Когда Светлана после 24 февраля заявила, что Россия - страна-агрессор, Анастасия назвала это попыткой "откупиться от грехов". Также ее смутило то, что Лобода заговорила о войне не сразу.

"Ни один из них, кто выступал в Московии с 2014 года, ни один не говорит: "Извините меня, украинцы. Простите меня за то, что я была слепая, глухая. Нет, я не понимала". Никто из них не извинился… Месяц нужно было ждать, чтобы понять, что в твоем Ирпене происходит? У тебя людей убивали в Ирпене, ты месяц ждала? Ради чего?", - прокомментировала Анастасия Приходько.

Лобода - "Два незнайомці"

Напомним, Анастасия Приходько назвала вероятного победителя Нацотбора на Евровидение-2023.

Вас также могут заинтересовать новости: