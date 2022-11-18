Исполнительница, которая и сама когда-то принимала участие в международном песенном конкурсе, озвучила свои предположения.

Певица Анастасия Приходько прокомментировала предстоящий Нацотбор на Евровидение-2023. Звезда считает, что на международный конкурс может поехать группа TVORCHI. Об этом она высказалась в своем блоге в Facebook. Настя добавила, что она не будет следить за предстоящим Евровидением, учитывая обстоятельства.

"Что-то я никого не знаю. Ну хорошо! В этом году меня мало интересует Евровидение. Вот честно – не до этого! Поэтому, не слушая финалистов, поверю в свою интуицию", - написала Приходько.

Звезда подчеркнула, что больше никаких комментариев по этому поводу давать не хочет:

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"Поедет… Ну да, будет группа TVORCHI. Все! Больше никаких комментариев на этот счет, пойду следить за новостями с фронта".

Нацотбор на Евровидение: что известно

Отметим, что за право представить Украину на Евровидении-2023 будут бороться 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUT, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche, TVORCHI. Известно, что финал Нацотбора состоится 17 декабря в Киеве. В целях безопасности его проведут в укрытии.

Судьями Нацотбора станут Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Такой состав был выбран путем голосования через приложение "Дія" в период с 31 октября по 7 ноября.

Напомним, украинцы устроили бунт из-за жюри Нацотбора.

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