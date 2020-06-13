Семья погибшего в ДТП с российским актером Ефремовым не приняла извинения

Семья, конечно, слышала извинения Ефремова и считает их запоздалыми. Тем самым извинения семьей де-факто не приняты, заявил адвокат.

Семья курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, устроенного заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым, не приняла извинений актера.

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«Семья, конечно, слышала извинения Ефремова и считает их запоздалыми. Тем самым извинения семьей де-факто не приняты», - сказал адвокат семьи погибшего Александр Добровинский. Адвокат добавил, что о мирном урегулировании конфликта «говорить слишком поздно». «Денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», - передал адвокат слова Валерия Захарова, брата погибшего. Ранее семья погибшего уже заявляла, что не намерена вести переговоры с представителями актера, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН.Lite, Ефремов записал видеоролик с извинениями в адрес родственников погибшего. В своем видеообращении он попросил прощения у родственников погибшего, а также заявил, что не собирается «отмазываться» и пользоваться связями, чтобы смягчить себе наказание. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы.

Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате аварии водитель «Лады» 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице. В момент ДТП Михаил Ефремов был пьян. В его крови также были обнаружены следы наркотиков. По факту ДТП возбуждено дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). 9 июня артист был отправлен под домашний арест.

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