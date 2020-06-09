За час до смертельного ДТП Ефремов едва не сбил четырех пешеходов (видео)

Как пишет Life Shot, скорее всего, в бар артист приехал в состоянии алкогольного опьянения.

Актер Михаил Ефремов за час до смертельного дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы едва не сбил четырех пешеходов, паркуясь под баром в Плотниковом переулке на Старом Арбате.

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Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot, публикуя кадры с уличных камер видеонаблюдения.

Внутри заведения Ефремов пробыл полчаса. Не исключается, что для актера владельцы заведения сделали исключение и разрешили ему выпить внутри бара.

Как пишет Life Shot, скорее всего, в бар артист приехал в состоянии алкогольного опьянения, поскольку, судя по кадрам с камер видео наблюдения, он едва не задавил четырех человек, когда пытался припарковаться. Промахнувшись мимо парковочного места, он бросил авто и отправился в паб.

Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер. Актеру грозит 12 лет колонии.

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