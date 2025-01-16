Звезда редко делится личной жизнью.

Легендарная канадская певица Селин Дион, у которой обнаружили неизлечимую болезнь - синдром мышечной скованности, впервые за долгое время вышла на связь с подписчиками.

Недавно артистка показала сразу трех своих взрослых сыновей. Селин опубликовала новую фотографию в Instagram, на которой 24-летний Рене-Чарльз и 14-летние близнецы Эдди и Нельсон позировали вместе со звездной мамой. Все они были одеты в светлые наряды.

Артистка призналась, что на днях вся семья собралась не просто так, а для того, чтобы почтить память покойного мужа звезды - Рене Анджели. Он умер в 2016 году после длительной борьбы с раком горла, однако певица до сих пор не может оправиться от тяжелой утраты.

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"Рене, мы не можем поверить, что тебя нет уже девять лет. Не проходит и дня, чтобы мы не чувствовали твое присутствие, Рене-Чарльз, Эдди, Нельсон и я. Ты был моим величайшим чемпионом, моим партнером и тем, кто всегда видел во мне лучшее. Я уважаю тебя и всегда буду скучать по тебе... Мы тебя любим", - подписала фото Селин.

К слову, исполнительница познакомилась с Рене, который позже стал ее менеджером, в 1980 году. Тогда Дион было всего 12 лет, а мужчине - 38. Их отношения начались через семь лет, а потом влюбленные сыграли громкую свадьбу. У пары родилось трое сыновей.

Напомним, ранее Селин Дион впервые за много лет выступила на открытии Олимпийских игр и поразила образом.

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