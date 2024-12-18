Певица поздравила любимого с годовщиной свадьбы.

Известная канадская певица Селин Дион, у которой обнаружили неизлечимую болезнь -синдром мышечной скованности, публично обратилась к покойному мужу.

Оказалось, что вчера, 17 декабря, у пары была тридцатая годовщина свадьбы. По случаю памятной даты Селин опубликовала свадебное фото и поздравила любимого Рене Анджели в своем Instagram от имени их семьи.

"Ты все еще наполняешь наши сердца каждый день! Ты для нас все. Мы так скучаем по тебе... С 30-летием, моя любовь", - трогательно написала звезда.

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К слову, Рене умер в 2016 году после длительной борьбы с раком горла. Мужчине было 73 года. Селин всегда подчеркивает, что это была любовь всей ее жизни и до сих пор не может смирится с утратой.

Что известно о личной жизни Селин Дион

Селин познакомилась со своим будущим мужем, который потом стал ее менеджером, в 1980 году. Тогда певице было всего 12 лет, а Рене - 38. Их отношения начались через семь лет, а позже влюбленные обручились. Масштабная свадьба Дион и Анджели состоялась 17 декабря 1994 года в Базилике Нотр-Дам в Монреале.

Пара много времени проводила вместе на работе, но через несколько лет задумались о пополнении. В 2001 году у них родился сын Рене-Шарль Анджели. Затем долгое время Селин не могла забеременеть снова и с помощью экстракорпорального оплодотворения все же родила еще двух сыновей - Эдди и Нельсона, которым сейчас 13 лет.

После смерти мужа и установления неизлечимого диагноза Селин редко появляется на публике и не дает концертов.

Напомним, ранее Селин Дион впервые за много лет выступила на открытии Олимпийских игр и поразила образом.

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