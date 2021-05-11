Анастасия Топольская передала "привет всем ботофермам и хейтерам".

Супруга экс-нардепа Украины, а сейчас члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко Анастасия Топольская отреагировала на скандал, который разразился вокруг секс-вечеринки в РФ.

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В инста-сториз девушка написала: " Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще, поднимайте мои публикации в топ".

К такой подписи она прикрепила фото маленькой девочки, которая присела на корточки, чтобы справить нужду. Вероятно, Топольскую совсем не интересует мнение украинцев по поводу ее участия в секс-вечеринке, которая состоялась в стране-агрессоре.

Напомним, 9 мая на своей странице в Instagram Топольская опубликовала видео из московского клуба Mutabor, где ранее анонсировала участие в "секс-позитивной вечеринке". Она предстала в новом сценическом образе – SHEIS, нарядившись в латексный черный комплект, чокер, а также надела головной убор из цепей и ожерелья.

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Автор: Диана Могилевич