По ее словам, продюсер склонял к интиму не только ее.

Певица GIP C, которая недавно обвинила продюсера Потапа в домогательствах, рассказала, что она была не единственной его жертвой. Девушка призналась, что Алексей Потапенко (настоящее имя Потапа, - УНИАН) делал гнусные вещи и неприятные предложения тем девушкам, которые хотели построить карьеру в шоу-бизнесе.

"Мне не нужны какие-то объятия, чтобы меня пожалели. Я вообще пытаюсь донести историю о том, что есть "влиятельный" человек, который пользовался и пользуется своей популярностью для шантажа, делает противные и гнусные вещи по отношению ко мне, по отношению к другим артисткам, имена которых я пока не готова и не хочу называть", - написала GIP C в инста-блоге.

Она добавила, что ей было страшно говорить об этом, пока она жила в Украине, так как ее шантажировали и угрожали. Однако после того, как она переехала за границу этот страх пропал, поэтому она и решилась рассказать свою историю.

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"Правда всегда собирается по кусочкам. Почему только сейчас? Потому что далеко, потому что угрожали, в Украине я бы молчала дальше. Девушки, парни десятилетиями молчат... Цель была одна – призвать людей думать и смотреть внимательно, кому аплодируют. А я не хочу углубляться в детали дальше", - добавила певица.

Напомним, Потапа обвинили в изменах Насти Каменских. Певица GIP C рассказала, что он склонял ее к интиму, когда уже состоял с ее коллегой в отношениях. При этом на общих встречах каждый из них делал вид, что ничего не происходит.

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