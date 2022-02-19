Также звезда порадовала поклонников несколькими новыми фото с мужем Константином Меладзе.

Известная певица Вера Брежнева продолжает делиться новыми снимками с празднования юбилея - 3 февраля ей исполнилось 40 лет. По этому поводу именинница организовала яркое празднование с родными и друзьями.

У себя в Instagram Брежнева показала фото с сестрами, мамой и младшей дочерью Сарой, которая на вечеринке играла диджей-сет.

Также Брежнева порадовала поклонников несколькими новыми фото с мужем Константином Меладзе. Певица очень редко показывает совместные снимки с возлюбленным, но на этот раз решила сделать исключение.

Певица призналась, что всегда празднует день рождения. В этом году тематикой праздника стала церемония "Оскар" с соответствующим декором – красной дорожкой, фотографами, золотыми шарами и сценой.

"Сейчас пересматривала все 500 фото и улыбалась. Потому что счастье удалось зафиксировать! Сюда поместились лишь 10 картинок и на последнем фото не все поместились в кадр, но моя копилка воспоминаний вместила в себя все! Спасибо моим близким и друзьям за этот вечер", - поделилась Брежнева.

Напомним, Константин Меладзе трогательно поздравил Веру Брежневу с 40-летием. Он на празднике сыграл на рояле и исполнил песню "Салют, Вера".

Напомним, 40-летняя Вера Брежнева воспитывает двоих дочерей - 20-летнюю Соню, которую родила от украинского политика Виталия Войченко, и 12-летнюю Сару, родившуюся в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе, и пока совместных детей у пары нет. Супруги живут на три страны - Россию, Украину и Италию.

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