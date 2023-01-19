Она отметила, что Алекс расстроился, когда не увидел ее слез в финале проекта.

Финалистка 12 сезона шоу "Холостяк" Саша Мудрая ответила на вопросы поклонников, а также рассказала, почему не плакала после того, как Алекс Топольский отказал ей в финале.

В инста-сториз Саша написала, что категорически против того, чтобы девушек публично унижали. По ее мнению, именно это и сделал главный герой, когда в финале шоу рассказывал о ее характере и бунте, который она может устроить при малейших сложностях.

"Все сопли из-за мужиков нужно оставить в далеком в 2007-м. Я не феминистка, но категорически против того, чтобы девушку унижали, тем более прилюдно. Вы себе представить не можете, как это нарциссическое создание расстроилось, когда не увидело моих слез", - написала Мудрая.

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Скандал между Топольским и Мудрой

Алекс Топольский на днях опубликовал инста-сториз, где попытался "уколоть" Сашу, хотя до этого он сам защитил ее от нападок хейтеров. Девушка не промолчала и резко ему ответила.

"Очень жалкая попытка привлечь к себе внимание. Обидно, что за образом принца все это время пряталась пустота. Жалкое зрелище", - написала Мудрая.

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