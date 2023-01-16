Он отметил, что не будет терпеть оскорбления участниц шоу "Холостяк" в своих соцсетях.

Бизнесмен Алекс Топольский защитил от оскорблений хейтеров участницу 12 сезона шоу "Холостяк" Сашу Мудрую. Несмотря на то, что в финале проекта он не вручил девушке кольцо, вероятно, у него остались к ней чувства.

Так, в своем Telegram-канале он написал, что не будет принимать в своих соцсетях оскорблений в адрес участниц, потому что уважает каждую из них.

"За все подобные комментарии я буду удалять из канала и блокировать. Мне важно, чтобы здесь была дружеская атмосфера, а между нами царили понимание и уважение. Поэтому всех негативников, хейтеров и следопытов, которые пытаются выяснить правду, прошу сразу отсюда уйти", - написал Алекс.

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В качестве примера он привел сообщение одной из участниц его канала, в котором она раскритиковала Мудрую.

"Вообще не нравилась Мудрая, у нее на лице написано, что она змея какая-то. Особенно меня шокировал ее комментарий после того, как Алекс ей отказал", - написала девушка.

Саша Мудрая проиграла в финале "Холостяка"

В финале шоу остались две девушки - Саша Мудрая и Катя Лозовицкая. Алекс сказал, что с Мудрой у него сильная сексуальная связь, но этого недостаточно для того, ради чего он пришел на проект.

А вот Катю он видит своей женой и матерью детей. По его словам, именно она больше подходит для создания крепкой семьи. Поэтому победительницей шоу стала Лозовицкая.

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