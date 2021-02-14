Певица показала фото с дня рождения своей подруги.

Украинская певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос опубликовала в Instagram фотографию с празднования дня рождения своей подруги.

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На снимке девушка предстала в платье с цветочным принтом и глубоким декольте. На голове у нее был венок, а в руке она держала ананас. Рядом с Сантой позировала и сама подруга, которая предстала в черном платье и также с ананасом в руках. Фото получилось очень яркое и радостное.

"Санта, как картина, которую можно повесить дома", "Вы нереальная красотка", "Какая интересная женщина", "Девушки, вы прекрасны", - пишут фанаты.

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Автор: Диана Могилевич