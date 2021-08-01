Шоумен показался с усами и голым торсом.

Супруг Аллы Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram новую фотографию, на которой предстал в интересном образе.

Так, Галкин с обнаженным торсом и с усами сделал сэлфи возле зеркала. По его словам, в таком образе он готовится к новой роли в кино.

"Вхожу в роль самовлюблённого соблазнителя для кино. На один кадр уже получилось, или нет? Как блогеры себя в зеркале фотографируют? Никак не научусь", - подписал фото Максим.

"Макс, хорошо, но недостаточно самовлюблен все же. Чувствуется элемент сомнения во взгляде", "Не знаю почему, напомнил Фредди Меркури", "Почему опять получился Николаев?", "Соблазнитель из 70-х?", "Восторг", "Ой, какой усатик", - пишут фолловеры в комментариях под фото.

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Автор: Диана Могилевич