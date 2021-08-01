Супруг Аллы Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram новую фотографию, на которой предстал в интересном образе.
Так, Галкин с обнаженным торсом и с усами сделал сэлфи возле зеркала. По его словам, в таком образе он готовится к новой роли в кино.
"Вхожу в роль самовлюблённого соблазнителя для кино. На один кадр уже получилось, или нет? Как блогеры себя в зеркале фотографируют? Никак не научусь", - подписал фото Максим.
"Макс, хорошо, но недостаточно самовлюблен все же. Чувствуется элемент сомнения во взгляде", "Не знаю почему, напомнил Фредди Меркури", "Почему опять получился Николаев?", "Соблазнитель из 70-х?", "Восторг", "Ой, какой усатик", - пишут фолловеры в комментариях под фото.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Насладиться друг другом": Настя Каменских показала интимное фото с рукой Потапа
- "С*ськи порноактрисы": недовольная после увеличения груди София Стужук снова хочет лечь под нож
- "Кровоизлияние в мозг": в Киеве возле гей-клуба жестоко избили танцора Нади Дорофеевой
- Звезду K-pop обвинили в 24 изнасилованиях фанаток
- "Жарко как в аду": Леся Никитюк соблазнила фанов полуголым фото посреди озера