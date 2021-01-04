Сальма показала фигуру / instagram.com/salmahayek
Известная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новую фотографию.
Читайте такжеПопулярная модель не вместила грудь в секси-комбинацию
На снимке она позирует в бассейне. Звезда предстала в коричневом раздельном купальнике и солнцезащитных очках. Стоит отметить, что у Сальмы стройная фигура. Ей уже 54 года, но выглядит она на 15 лет моложе.
Поклонники актрисы часто оставляют ей положительные комментарии, в которых высказывают свое восхищение ею. Буквально за несколько часов фото набрало больше одного миллиона лайков.
Сальма показала фигуру / instagram.com/salmahayek
Другие новости УНИАН:
- Полуголая модель повалялась в конфетти на пикантном видео
- Без бровей и ресниц: Алла Пугачева ужаснула фото без макияжа
- Дорофеева показала "горячее" фото в бикини
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram