Сальма показала фигуру / instagram.com/salmahayek

Известная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в бассейне. Звезда предстала в коричневом раздельном купальнике и солнцезащитных очках. Стоит отметить, что у Сальмы стройная фигура. Ей уже 54 года, но выглядит она на 15 лет моложе. 

Поклонники актрисы часто оставляют ей положительные комментарии, в которых высказывают свое восхищение ею. Буквально за несколько часов фото набрало больше одного миллиона лайков.

Сальма показала фигуру / instagram.com/salmahayek

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Автор: Диана Могилевич