Певица снялась в новой фотосессии.

Украинская певица Злата Огневич снялась в пикантной фотосессии, едва прикрыв свои интимные места.

В кадре она предстала с приспущенными джинсами и обнаженной грудью. При этом грудь она прикрыла букетом цветов. Также она сделала афрокосички и нанесла легкий макияж.

"Люблю спонтанные съёмки. Когда есть классная идея и команда, которую совершенно не знаю, но внутренние хочу довериться. Я вообще теперь очень внимательно прислушиваюсь к своим ощущениям. Называю это внутренним компасом. Если стрелка дрожит, некомфортно - идти туда не стоит. И ещё очень классное наблюдение - чем больше вы оправдываете то, чем занимаетесь или человека, с которым у вас отношения, или работу (нелюбимую, но такую нужную), тем больше это чуждо вам. Истина не нуждается в оправданиях, она просто есть и вы просто её чувствуете. Следуйте за стрелкой своего компаса", - подписала кадр Злата.

Поклонники пришли в восторг от ее новой фотосессии и написали об этом в комментариях: "Очень красивый, необычный образ", "Само совершенство", "Как красиво", "Очень женственно".

Напомним, ранее Злата Огневич вспомнила об отношениях с женатым мужчиной.

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