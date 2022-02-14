Певица разорвала эти отношения, когда узнала о семейном положении мужчины.

Украинская певица Злата Огневич рассказала, как однажды попала в отношения с женатым мужчиной, который некоторое время скрывал свое семейное положение.

"Для меня это табу. Были такие отношения, когда я узнала, что мужчина женат. Он мне сказал, что он женат, а потом что он не женат и что он вообще к этому не очень серьезно относится. Я сказала: "Нет, я не хочу этих отношений", - рассказала Злата в программе "Светская жизнь".

Также она призналась, что никогда не встречалась со сверстниками. Все ее мужчины были немного старше, при этом именно она была инициатором любви.

"Я постоянно в мужчинах выбираю эту эмоциональную незрелость. У меня был очень суровый отец. Для того, чтобы заслужить его похвалу, нужно было постараться и я в принципе не знаю, как выглядит эта любовь, забота со стороны мужчины", - добавила певица.

Напомним, ранее Злата Огневич откровенно поделилась мыслями о самоубийстве.

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