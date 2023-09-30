Недавно композитор "загремел" в реанимацию.

Появилась новая информация о состоянии российского композитора Игоря Николаева. 14 сентября его госпитализировали, артист жаловался на боли в сердце. После этого он перенес операцию - аортнокоронарное шунтирование.

По данным росСМИ, с Николаевым тайно попрощались - его выписали из больницы, но в условиях строжайшей секретности. Композитор почему-то решил скрывать информацию о своем состоянии.

Из больницы артиста забирали на черном BMW. Авто подогнали к закрытой стоянке, чтобы Николаева никто не видел. В каком он состоянии и как сейчас выглядит - остается загадкой.

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Однако российские Telegram-каналы утверждают, что Николаеву стало лучше. После операции он якобы находится в хорошем состоянии, поэтому врачи и решили выписывать его домой.

Несмотря на это, композитору выдали четкий список рекомендаций. Николаеву запретили пить и сказали уделять как можно больше времени отдыху. Известно, что в прошлый раз советы врачей композитор откровенно игнорировал. Сообщалось, что после госпитализации зимой артист снова начал "пить за любовь" и не отказался от плотного гастрольного графика. Это, по данным, СМИ, и привело к тому, что он снова оказался в больнице.

Госпитализация Николаева - что известно

Напомним, несколько недель назад композитор попал в реанимацию в тяжелом состоянии. После этого стало известно, что Николаеву стало еще хуже. Он перенес обширный инфаркт.

Врачи не сразу решили делать ему операцию. Медики думали о том, выдержит ли сердце Николаева.

Что Николаев говорит о войне в Украине

Бывший муж опальной певицы Наташи Королевой молчит о войне. Он никак не комментировал начало полномасштабного вторжения РФ в Украину и не осудил путинский режим.

При этом Николаев не стал отказываться от концертов в Кремле. Так, в конце 2022 года композитор вышел на сцену с Кристиной Орбакайте. Николаев и дочка Пугачевой примерили желто-голубые костюмы, из-за чего россияне решили, что так артист пытался поддержать Украину.

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