Теперь он в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.

Несколько дней назад российский композитор Игорь Николаев попал в больницу. Оказалось, артист "загремел" в реанимацию из-за проблем с сердцем. У него, как сообщали росСМИ, диагностировали обширный инфаркт. Оказалось, композитор мог "угробить" здоровье из-за собственной беспечности.

На росТВ заявили, что Николаев "загнал" себя в реанимацию, ведь он знал, что нарушает рекомендации врачей. Этой зимой композитор уже попадал в больницу из-за проблем с сердцем, тогда его состояние удалось стабилизировать.

Однако врачи говорили, что артисту необходим щадящий режим. Николаев ослушался, он сразу же вернулся к работе и принялся "пить за любовь". Композитора неоднократно замечали в ресторанах, где он распивал алкоголь.

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По слухам, злоупотребление алкоголем и постоянная работа "добили" и без того пошатнувшееся здоровье россиянина. Теперь же его жизнь пытаются спасти врачи. Николаеву могут сделать еще одну операцию, сообщают журналисты. Однако медики переживают о том, выдержит ли сердце артиста серьезное хирургическое вмешательство.

Между тем, в соцсетях уже принялись "хоронить" Николаева. Россияне, обсуждая состояние композитора, выдвигают свои версии и пишут:

"Он уже одной ногой в могиле, допился"

"Это его жена молодая раскормила"

"Сам виноват! Пил, а теперь от врачей невозможное требуют"

Состояние Николаева - что известно

Композитора госпитализировали 14 сентября. Он находится в тяжелом состоянии. Николаев жаловался на боли в сердце, его перевели в реанимацию.

По данным СМИ, через день артисту стало еще хуже. Выживет ли он - остается загадкой, врачи никаких прогнозов не делают.

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