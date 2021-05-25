Актриса познакомилась со своим будущим мужем в 2009 году в интернете.

Известная украинская актриса и ведущая Руслана Писанка рассказала, почему не имеет детей с мужем Игорем.

55-летняя знаменитость поделилась такими подробностями в программе ЖВЛ, которая выходит на 1+1.

Читайте такжеРуслана Писанка похудела на 42 килограмма«Мы решили, что не будем заниматься этим вопросом. Потому что немножко поздно уже было начинать. Тем более, что у Игоря есть сын. Он, кстати, некоторое время жил с нами. Сейчас он живет в Черкассах. Знаете, это с детьми, мне кажется, или складывается, или не складывается.",- сказала Писанка.

“Как Боженька дал, так и будет», - добавил муж актрисы Игорь.

Руслана Писанка: мини-биография

Руслана Писанка - украинская телеведущая и актриса театра и кино. Наиболее известна по ролям в фильмах «Москаль-волшебник», «Огнем и мечом» и «Такси для ангела».

Писанка снималась в кино до 2015 года, тогда же она решила сделать перерыв в кинокарьере и сосредоточиться на работе в театре.

13 октября 2016 года в Украине состоялась премьера полнометражного анимационного фильма режиссера Манука Депояна «Никита Кожемяка», в котором Писанка озвучила злодейку Сирингу.

В 2017 году Писанка и ее муж Игорь Исаков стали участниками реалити-шоу «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ.

25 февраля 2019 состоялась премьера костюмированной драмы «Крепостная» на канале СТБ, где эпизодическую роль артистки Нежинского театра Алевтины Канатоходовой сыграла Писанка.

12 мая 2020 года начался показ детективного телесериала «Филин» главную роль в котором она сыграла. Как утверждает сама Писанка, за последние двадцать лет — это ее первая большая роль в многосерийной картине.

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Автор: Ольга Робейко