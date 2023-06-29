Вчера певец праздновал свой день рождения, однако его избранница это публично проигнорировала.

Известный украинский певец Вова Дантес вчера отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 35 лет. Избранница певца Даша Кацурина это событие публично проигнорировала.

Так, Дантес решил открыть сбор средств на ВСУ. Он записал видео, в котором спел о важности помощи нашей армии. В комментариях его начали поздравлять фаны и звездные коллеги. Однако Кацурина пост никак не прокомментировала.

Кроме этого, она не поддержала сбор Дантеса и даже не сделала "репост" видео в Stories. Хотя вчера Кацурина делилась мемами и другими постами.

Видео дня

Из-за этого в комментариях под видео Дантеса начали появляться вопросы от фанов. Певец и его избранница заставили поклонников волноваться. Они подозревают, что Кацурина могла проигнорировать праздник певца из-за вероятного разрыва отношений или же просто поздравила его непублично. Фаны пишут:

"Искренне поздравляю! Счастья тебе и Даше, никогда не ссорьтесь"

"Я одна не нашла комент от Даши? Все ок или они разошлись?"

"Дантес, тебе уже не 20, не 30, а 35! Ну и когда ты наконец женишься на всю жизнь?"

Дантес и Кацурина - последние новости

Певец встречается с девушкой еще с прошлого года. Они нечасто демонстрировали совместные фото, однако недавно Дантес снял Кацурину в своем новом клипе.

Кроме этого, недавно певец не сумел скрыть истинное отношение к детям Кацуриной. Как оказалось, он очень по ним скучает.

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