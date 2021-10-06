Варум побоялась озвучить политическую позицию и заявила о том, что россияне и украинцы – "родные".

Российская певица Анжелика Варум отказалась от гастролей в оккупированном РФ Крыму из практических соображений.

Об этом шла речь в программе "А поговорить?"

По словам поп-исполнительницы, у родственников из Львова она не была последние 5-6 лет. Последняя поездка не сложилась из-за якобы карантина.

"Я въездная. Я не могу ездить в Крым. Я не езжу в Крым уже очень много лет. У меня нет возможности. Ну как, есть возможность, если въезжать через территорию Украины", - пожаловалась россиянка.

Читайте такжеЗвезда "Жестокого романса" Гузеева шокировала признанием: "Я – ватница абсолютная"Иначе, пояснила ведущей Варум, ее внесут в "черный список" Украины – и она не сможет посетить родственников во Львове.

"У меня там родные, бабушкина сестра, ей 96 лет. Ее же когда-то надо навещать. У меня там могилы, за которыми я ухаживаю. Мне приходится приезжать, смотреть... ", – пожаловалась Варум.

При этом сама ведущая не стала упоминать о вооруженной агрессии России, но назвала ее "всей этой ситуацией".

На что Варум ответила, что относится к ухудшению российско-украинских отношений как к "сумасшедшему дому".

Также россиянка пояснила, что ее никто не заставит занять конкретную политическую позицию.

"От меня нельзя требовать занять позицию, потому что я сразу посылаю. Потому что здесь не может быть какой-то позиции. Не может быть никакой позиции!" – подчеркнула Варум, добавив, что она – "за человечество".

Варум отметила, что россияне и украинцы "очень похожи".

"Мы родные", – подытожила россиянка.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

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Автор: Виолетта Орлова