Актер пока никак не комментирует эту информацию.

Представители российской группы "ЯМОРЕ" не прекращают распространять фейки о голливудской звезде Джонни Деппе. Они сообщили, что уже якобы назначена дата его визита в Россию.

По их словам, актер приедет в страну-агрессора 10 ноября, а уже 12 ноября якобы запишет общий трек с малоизвестной группой.

"На прошлой неделе был видеозвонок с командой Джонни Деппа. Дата, когда планируется приезд – 10 ноября, запись трека – 12 ноября и в следующие выходные", – выдал представитель российской группы.

Видео дня

Стоит отметить, что ранее команда Джонни Деппа опровергла эту информацию. Директор кинокомпании Деппа и его помощник Стивен Дойтерс сообщил, что Россия распространяет фейки и никакого визита актера в эту страну не планируется.

Кроме того, пропагандисты разгоняли якобы обращение Деппа к россиянам, в котором он говорил, что они скоро увидятся. Но на самом деле этот ролик был снят для глобального релиза фильма "Фаворитка".

Напомним, Джонни Депп попал в больницу. Его нашли без сознания в номере отеля. Коллеги сразу же вызвали "скорую помощь". Есть предположение, что актер мог находиться под воздействием запрещенных препаратов.

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