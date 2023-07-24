Его нашли в номере отеля.

Американский актер и музыкант Джонни Депп попал в больницу в Будапеште. Как сообщает издание Blikk, у группы Hollywood Vampires должно было состояться выступление в Венгрии, однако его пришлось отменить.

Журналисты сообщают, что Депп не явился на саундчек. Участники группы занервничали и начали искать Деппа. Его нашли в гостиничном номере без сознания.

Коллеги Деппа вызвали "скорую помощь", артиста госпитализировали. Что именно стало причиной его плохого самочувствия наверняка неизвестно, однако инсайдер издания предполагает, что Депп мог находиться под запрещенными препаратами.

Видео дня

"Мы так много слышали, что Депп слишком много тусовался, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызывали врача, чтобы проверить не было ли в его организме чего-то запрещенного", - говорит инсайдер.

Скандал с Джонни Деппом

Недавно в росСМИ появилась информация, что осенью 2023 года Депп приедет в Россию, чтобы сняться в клипе группы "ЯМОРЕ". Позже в сети появилось видео, где Джонни обращается к россиянам и говорит, что они скоро увидятся.

Сам актер никак не комментировал эту информацию, однако в его команде заявили, что это все фейки.

"Это был ролик, сделанный для глобального релиза фильма. И никаких визитов в Россию не будет", - отметил директор кинокомпании Джонни Деппа и его помощник Стивен Дойтерс.

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