Фронтмен группы "Антитіла" служил на Харьковском направлении. Только в августе его откомандировали.

Украинский артист Тарас Тополя, который с коллегами пошел воевать за Украину, поделился мнением о том, как РФ относится к своим солдатам. Так, по словам лидера группы "Антитіла", россияне абсолютно не ценят людей - как своих, так и чужих. Деталями Тополя поделился в интервью "24 каналу".

"Мне кажется, что россиянам просто на людей наср*ть. Им не нужно возвращать своих. Чем больше пропавших без вести, тем меньше денег нужно платить тем вдовам. Мне кажется, что этот обмен не происходит только потому, что россиянам "по барабану" на своих людей", - заявил Тарас Тополя.

Он выразил уверенность в том, что со временем Украина сможет забрать всех военнопленных, которых сейчас держит Россия.

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Напомним, лидер группы "Антитіла" и его коллеги служили в Харьковской области. Там они были парамедиками - спасали жизни людей. Ранее Тарас Тополя назвал самое страшное, с чем столкнулся на войне.

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