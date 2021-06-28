Украинская певица Настя Каменских в своем Instagram-блоге показала снимок, которым озадачила своих поклонников.
В кадре звезда лежит без макияжа в белоснежной постели и придерживает одной рукой одеяло.
"Повзрослела - это когда покупка классной подушки и одеяла очень поднимают настроение", - добавила Настя.
У поклонников изначально же сложилось впечатление, что Настя держит на руках ребенка. Но, нет, певица просто показала утреннее фото.
"Показалось, что вы родили ребеночка, и держите его на руках", "На ребенка в одеяле похоже", "Ну, наконец-то", - пишут поклонники.
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