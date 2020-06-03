"Приглашал в гости на пиво": певица Рита Дакота рассказала, как жила по соседству с маньяком

По всей видимости Рита Дакота подразумевает Руслана Хамарова, убившего в течение 2000-2003 годов 11 женщин.

Российская певица Рита Дакота жила по соседству с маньяком.

Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Мы с мамой несколько раз получали "приглашение" зайти в гости на пиво к тому самому бердянскому маньяку, который в колодцах женщин бетоном заливал», - вспомнила исполнительница.

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По всей видимости она подразумевала Руслана Хамарова, убившего в течение 2000-2003 годов 11 женщин. Своих жертв он насиловал, а потом сбрасывал в колодец.

По словам певицы, она жила с ним в соседнем доме, поэтому часто пересекалась с ним. И не раз он предлагал ей зайти к нему на пиво.

«Слава богу, мы пиво не пьем, да, мам?» - написала артистка.

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