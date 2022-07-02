Певица пришла на концерт своего бойфренда - рэпера A$AP Rocky.

Известная барбадосская певица Рианна впервые после родов официально появилась на публике. Знаменитость после рождения первенца старалась нигде не появляться, но сделала исключение для концерта отца своего ребенка - A$AP Rocky.

Певицу заметили в толпе, пока она с охраной пробиралась на место, чтобы насладиться выступлением бойфренда. Видео сразу просочилось в сеть.

Как отмечает издание TMZ, Рианна приехала в Лондон вместе со своим маленьким сыном. Их заметили во время посадки на самолет в аэропорту Лос-Анджелеса.

Как известно, певица взяла паузу в своей музыкальной карьере и решила полностью отдаться материнству. По ее словам, ей нравится быть в роли мамы, и она уже привыкла к этому состоянию.

Как сообщал УНИАН, о том, что Рианна беременна стало известно 31 января, когда во время прогулки со своим бойфрендом, папарацци заметили ее беременный животик, и успели снять ее на камеру.

На последних месяцах беременности Рианна подчеркивала живот стильными нарядами, в которых она появлялась на светских мероприятиях. Певица родила своего первенца 13 мая в Лос-Анджелесе.

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