Риана соблазнила фанов / instagram.com/badgalriri
Мегапопулярная певица Риана раззадорила своих поклонников новым снимком.
На своей страничке в Instagram она показала кадр, на котором позирует в красной полупрозрачной комбинации с элементами вышивки в виде цветов. В целом образ получился очень огненным.
Отметим, за несколько часов фото набрало более 3,6 миллиона лайков.
"Огонь", "Невероятная", "Какое же у тебя тело", "Ты очень страстная", - пишут фанаты.
Риана соблазнила фанов / instagram.com/badgalriri
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