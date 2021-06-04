Певица предстала в очень откровенном "луке".

Мегапопулярная певица Риана раззадорила своих поклонников новым снимком.

На своей страничке в Instagram она показала кадр, на котором позирует в красной полупрозрачной комбинации с элементами вышивки в виде цветов. В целом образ получился очень огненным.

Отметим, за несколько часов фото набрало более 3,6 миллиона лайков.

"Огонь", "Невероятная", "Какое же у тебя тело", "Ты очень страстная", - пишут фанаты.

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Автор: Диана Могилевич