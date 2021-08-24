У хореографа случилась аллергическая реакция.

Украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма на днях встретился с друзьями в одном из столичных ресторанов. Ночью, после ужина, он проснулся от того, что ему что-то давило на глаза.

Артист решил поехать в больницу, но вскоре ему стало трудно дышать. Поэтому он вызвал "скорую помощь" домой. Оказалось, что у Влада случился отек Квинке. Врачи ввели ему внутривенно адреналин и антигистаминные препараты.

Также Яма рассказал, что в одно из блюд, которое он заказывал, положили мед. Хотя в меню было указано, что там идет карамель. А так как у Влада аллергия на мед, то неприятного инцидента избежать было невозможно.

"В заведении извинились и пообещали сделать выводы. Хотя такая ошибка может стоить жизни", - сказал Влад.

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Автор: Диана Могилевич