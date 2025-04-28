Он рассказал подробности инцидента.

Украинского рэпера Никиту Еськова, который более известен под псевдонимом PŁATEK LUV, задержали в аэропорту Румынии и хотят передать РФ.

Об этом сообщил сам 19-летний парень в своем Instagram. Он отметил, что это произошло во время прохождения паспортного контроля. Работники аэропорта его остановили и отвели на допрос, который длился шесть часов.

"На паспортном контроле меня без объяснений повели на досмотр и допрос. Перевернули и перерыли все мои вещи - буквально все, до последней бумажки и носка в рюкзаке. Спрашивали о каждой мелочи. Допрос длился более шести часов. После этого мне сказали подождать. Через полчаса подошел офицер румынской полиции и сообщил, что я не могу покинуть аэропорт и территорию Румынии, потому что нахожусь в международном розыске по запросу Российской Федерации. Они отправили в Россию сообщение о моем задержании и ждут ответа, по какой статье меня хотят судить и депортировать в Россию", - написал рэпер.

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Позже украинец отметил, что у него забрали документы и оставили одного в комнате.

"У меня забрали все документы, я сейчас здесь один и никто не может предоставить мне юридическую защиту. Хорошо, что у меня хотя бы не забрали телефон", - отметил Никита.

Позже рэпер сообщил, что по его делу состоялось первое судебное заседание. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что через 48 часов расскажет все подробности и причину, по которой РФ хочет его судить.

К слову, в 2024 году рэпер PŁATEK LUV был занесен в список террористов и экстремистов РФ.

Напомним, ранее известного украинского певца Юлика остановила полиция.

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