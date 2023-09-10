Теперь предательница будет искать "русскую душу".

Скандальная Регина Тодоренко, которая родилась и выросла в Одессе, но живет в РФ и молчит о полномасштабной войне, разозлила сеть новой выходкой. Ведущая решила расхваливать города страны-агрессора, подыгрывая пропаганде Кремля.

Так, Тодоренко снялась в новом российском шоу "Руссо Экспрессо" - плагиатом на "Орел и Решку". Ведущая вместе с Тимуром Родригесом будет показывать "культурную программу" для невыездных жителей страны-агрессора.

При этом в анонсе шоу, который предательница опубликовала на своей странице в Instagram, указано, что она будет искать "русскую душу" в больших городах и "уютных глубинках".

Тодоренко согласилась рассказывать о том, как россиянам "повезло", ведь они якобы могут путешествовать по многим городам. Однако артистка, видимо, забыла, что жители тех самых городов отправляются на войну против Украины и убивают мирное население нашей страны.

Instagram-страница Тодоренко не отображается для украинцев, однако они все равно сумели оставить свое мнение о новой выходке певицы. Комментаторы пишут, что предательница никогда не сможет "отмыться" от позора. Также они отметили:

"Русская душонка - продажная Регинка"

"А раньше в кругосветках снималась, теперь радуйся глубинкам"

"Как не стыдно, как ты спишь вообще по ночам?!".

Что Тодоренко говорит о войне

Одесситка, которая жила и работала в РФ после 2014 года, упорно молчит о полномасштабной войне против Украины, которую страна-агрессор развязала 24 февраля 2022 года. Тодоренко пыталась оправдаться тем, что не хочет говорить о политике якобы из-за того, что так она избегает ссор с мужем Владом Топаловым.

Однако это не спасло певицу от критики. Все это время она снимается на росТВ, молча поддерживая страну-агрессора. А недавно Тодоренко выдала свою позицию. В день ракетного удара по Одессе певица не скрывала своего равнодушия.

Вас также могут заинтересовать новости: