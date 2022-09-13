У Михаила диагностировали тактильную гиперчувствительность.

Опальная телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что начала замечать за старшим сыном Михаилом непривычное поведение. Поэтому она была вынуждена обратиться к специалисту за помощью.

Оказалось, что трехлетнему мальчику не нравится, когда к нему прикосаются без спроса. Изначально Тодоренко думала, что так малышь отстаивает свои личные границы, но позже осознала, что такое поведение является серьезной проблемой.

"У Майкла тактильная гиперчувствительность. Такие детки бросаются из крайности в крайность, то избегая прикосновений, то наоборот демонстрируя сильную потребность в крепких объятиях. Пару месяцев назад малыш сообщил нам: "Я не люблю, когда меня трогают без спроса". Я возрадовалась, так как увидела в этом отстаивание личных границ. Однозначно так и есть, но оказалось, что многие детки в определенном возрасте переживают тактильную гиперчувствительность - они просто по-другому чувствуют, и им неприятны внезапные поглаживания без предупреждения. Видимо, все чуть острее и ярче", - написала Регина в своем Telegram-канале.

Видео дня

Она добавила, что такая гиперчувствительность может негативно сказаться на нервной системе ребенка, поэтому сейчас она работает с психотерапевтом, чтобы наладить эту ситуацию.

Напомним, ранее предательница Тодоренко назвала новорожденного сына Миром. Позже пользователи сети захейтили Регину за имя ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: