Певица Даша Астафьева предложила ей назвать сына Путиным.

В июне опальная телеведущая ипевица Регина Тодоренко во второй раз стала мамой. На днях стало известно, что мальчика назвали Миром. И именно имя новорожденного стало поводом для хейта.

Регина отметила, что дала ребенку такое имя, чтобы он нес людям мир и рос достойным человеком. При этом сама певица до сих пор молчит о войне в родной Украине, прикрываясь разными политическими взглядами с супругом, российским певцом Владом Топаловым.

Мимо этой ситуации не прошла певица Даша Астафьева, которая с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину занимается волонтерством.

Она предложила Тодоренко назвать сына не Миром, а Путиным.

"Пока еще не поздно, советую Регине Тодоренко новорожденного сына переименовать с "Мир" на "Путин". Так лучше. Какого черта, ты чмоня, можешь даже произносить это слово", – написала Астафьева в инста-сториз.

Напомним, что Регина Тодоренко до сих пор молчит о войне в родной Украине, прикрываясь разными политическими взглядами со своим супругом-россиянином. Более того, она говорила, что не хочет влазить в политические темы, так как ей нужно думать о беременности и готовиться к появлению малыша на свет.

Также Тодоренко в новой песне "Он за мной" попрощалась со своими родными из Одессы. Она спела о любви к Топалову и попросила отца больше ей не звонить. Также в песне она заявила о том, что на Родину не вернется.

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