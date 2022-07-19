В июне Тодоренко во второй раз стала мамой.

Опальная певица и телеведущая Регина Тодоренко во второй раз стала мамой. 19 июня она родила еще одного сына своему супругу, российскому артисту Владу Топалову.

Известно, что новорожденного назвали Миром. Впрочем, непонятно - полное это имя или сокращенное от Мирослава или Мирона.

Известно, что роды проходили в Майами. В этот момент рядом с певицей был ее супруг и старший сын Майкл.

"Наша с Владом Топаловым любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Спасибо, что выбрал именно нас. Ты еще совсем малютка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир", - написала Тодоренко на своей странице в Instagram.

Напомним, что Регина Тодоренко до сих пор молчит о войне в родной Украине, прикрываясь разными политическими взглядами со своим супругом-россиянином. Более того, она говорила, что не хочет влазить в политические темы, так как ей нужно думать о беременности и готовиться к появлению малыша на свет.

Также Тодоренко в новой песне "Он за мной" попрощалась со своими родными из Одессы. Она спела о любви к Топалову и попросила отца больше ей не звонить. Также в песне она заявила о том, что на Родину не вернется.

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