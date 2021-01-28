Тодоренко показала фигуру / instagram.com/reginatodorenko
Известная телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует спинок к камере. Она предстала в раздельном купальнике, и засветила целлюлит на бедрах. Судя по геолокации, которую Регина отметила, она сейчас отдыхает с семьей на Бали.
"Набрала вес", "Такое ощущение, что кроме отдыха ничего не делаете", "Тузик то что надо", - написали фанаты.
Тодоренко показала фигуру / instagram.com/reginatodorenko
Чем известна Регина Тодоренко:
- Тодоренко несколько раз попадала в громкие скандалы
- Она была ведущей программы "Орел и Решка". Регина рассказала, что золотой карты на самом деле не существует. Тогда разгорелся скандал вокруг выступления Регины
- Также она высказывалась о домашнем насилии во время интервью. Тогда Тодоренко сказала: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" После этого в Instagram блогера появились сотни негативных комментариев
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