Телеведущая показала фигуру в бикини.

Известная телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram новую фотографию.

Читайте такжеПамела Андерсон в шестой раз вышла замуж (фото)

На снимке она позирует спинок к камере. Она предстала в раздельном купальнике, и засветила целлюлит на бедрах. Судя по геолокации, которую Регина отметила, она сейчас отдыхает с семьей на Бали.

"Набрала вес", "Такое ощущение, что кроме отдыха ничего не делаете", "Тузик то что надо", - написали фанаты.

Чем известна Регина Тодоренко:

Тодоренко несколько раз попадала в громкие скандалы

Она была ведущей программы "Орел и Решка". Регина рассказала, что золотой карты на самом деле не существует. Тогда разгорелся скандал вокруг выступления Регины

Также она высказывалась о домашнем насилии во время интервью. Тогда Тодоренко сказала: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" После этого в Instagram блогера появились сотни негативных комментариев

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич