Певица вместе со своим братом подарила родителям новое авто.

Украинская певица, которая уже несколько лет живет в России, Регина Тодоренко показала в Instagram, как подарила своим родителям новый автомобиль.

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Девушка приехала из России в родную Одессу вместе со своим сыном Майклом, которого родила от певца Влада Топалова.

Именно в Одессе Регина скооперировавшись со своим братом Юрием устроила родителям настоящий сюрприз. На кадрах видно, как они везут родителей в машине с завязанными глазами. И уже на месте они снимают повязки и видят сюрприз.

"До слез", "Как трогательно", "Так выглядит счастье", "Всем родителям таких детей", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич