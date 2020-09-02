18 августа у пары родился сын.

У режиссера Райана Мерфи и его супруга, оперного певца Дэвида Миллера родился сын.

Мерфи опубликовал в Instagram фото, где двое старших деток держат на руках младшего братика и кормят его молоком из бутылочки.

"Гриффин Салливан Миллер Мерфи. 18 августа. 3100 граммов", - написал Райан.

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Автор: Диана Могилевич